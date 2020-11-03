Ножницы для травы, удлиненные GS46 Fiskars (113690)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Садовые ножницы
|Вес, г
|650
|Материал лезвия
|сталь
|Материал рукоятки
|полиамид
|Назначение
|для травы
|Общая длина, мм
|1012
|Поворотные
|да
|Тип
|ножницы
|Фиксатор
|да
Удлиненные ножницы для травы Fiskаrs с Серво-системой предотвращают защемление лезвий и гарантируют таким образом непрерывную, эффективную работу. Эргономичная, легкая конструкция обеспечивает комфорт и удобство использования, а подвижная режущая головка, поворачивающаяся на 360°, позволяет легко доставать самые труднодоступные углы. Лезвия изготовлены из закаленной нержавеющей стали, рукоятки – из армированного стекловолокном полиамида FiberComptm. Ножницы снабжены механизмом блокировки, который регулируется большим пальцем.
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