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Удлиненные ножницы для травы Fiskаrs с Серво-системой предотвращают защемление лезвий и гарантируют таким образом непрерывную, эффективную работу. Эргономичная, легкая конструкция обеспечивает комфорт и удобство использования, а подвижная режущая головка, поворачивающаяся на 360°, позволяет легко доставать самые труднодоступные углы. Лезвия изготовлены из закаленной нержавеющей стали, рукоятки – из армированного стекловолокном полиамида FiberComptm. Ножницы снабжены механизмом блокировки, который регулируется большим пальцем.

Ножницы для травы, удлиненные GS46 Fiskars (113690) - стоимость товара 4300 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.