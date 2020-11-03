Ножницы для живой изгороди PowerGear HS72 Fiskars (114790)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Садовые ножницы
|Вес, г
|630
|Материал лезвия
|сталь
|Материал рукоятки
|полиамид
|Назначение
|для живой изгороди
|Общая длина, мм
|570
|Поворотные
|нет
|Тип
|ножницы
|Фиксатор
|нет
Ножницы для живой изгороди Fiskars удобны для выполнения различных видов садовых работ, таких как подстригание живой изгороди, а также подравнивание кустов и углов. Инновационный механизм PowerGear™ предполагает два зубчатых передаточных механизма: первый распределяет отрезное усилие, а второй стабилизирует работу устройства при интенсивном использовании. Обтекаемая, легкая конструкция из долговечного армированного стекловолокном полиамида делает работу простой и легкой.
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