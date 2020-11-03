Ножницы для живой изгороди PowerGear HS72 Fiskars (114790)

Ножницы для живой изгороди Fiskars удобны для выполнения различных видов садовых работ, таких как подстригание живой изгороди, а также подравнивание кустов и углов. Инновационный механизм PowerGear™ предполагает два зубчатых передаточных механизма: первый распределяет отрезное усилие, а второй стабилизирует работу устройства при интенсивном использовании. Обтекаемая, легкая конструкция из долговечного армированного стекловолокном полиамида делает работу простой и легкой.