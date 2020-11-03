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Ножницы для живой изгороди HS52 Fiskars (114750)

Артикул: 38898
Ножницы для живой изгороди HS52 Fiskars (114750)
2 960 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 38898
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендFiskars
Тип товараСадовые ножницы
Вес, г610
Материал лезвиясталь
Материал рукояткипластик
Назначениедля живой изгороди
Общая длина, мм544
Поворотныенет
Типножницы
Фиксаторнет

Ножницы для живой изгороди Fiskars удобны для выполнения различных видов садовых работ, таких как подстригание живой изгороди, а также подравнивание кустов и углов. Эти ножницы снабжены механизмом PowerLeverTM, обеспечивающим рычажное увеличение усилия по всей длине лезвий до самых кончиков, что позволяет с легкостью использовать в работе всю их длину. Обтекаемая, легкая конструкция из долговечного армированного стекловолокном полиамида делает работу простой и легкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Рукоятки из материала FiberCompTM обеспечивают легкость и прочность инструмента
  • Механизм Рычажного ПриводаTM облегчает работу в 2,5 раза по сравнению со стандартными конструкциями
  • Прочный рычажный механизм гарантирует отличное состояние и долгий срок службы инструмента
  • Лезвия из специальной сверхпрочной нержавеющей стали (CrMoV) остаются острыми длительное время


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Ножницы для живой изгороди HS52 Fiskars (114750) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2960 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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