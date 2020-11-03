Малый контактный сучкорез Fiskars (S) L71 (112180)

Контактная режущая головка предназначена для сухой и твердой древесины.

- Зубчатый механизм новых сучкорезов с "Силовым приводом II" изготовлен из материала FiberComp и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberComp;

- Силовой привод выполнен в виде некругового зубчатого механизма, оптимально распределяющего усилие во время реза, создавая дополнительное усилие, когда это необходимо;

- Небольшой вес: 500 гр.;

- Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 38 мм;

- Лезвие имеет тефлоновое покрытие, снижающее трение.