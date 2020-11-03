Малый плоскостной сучкорез с загнутыми лезвиями Fiskars (S) L70 (112190)

Сучкорезы Fiskars с силовым приводом PowerGear созданы для требовательных садоводов. Уникальный механизм PowerGear гарантирует максимальную мощность инструмента. Сучкорезы снабжены увеличивающими усилие зубчатыми (некруговыми) механизмами, которые оптимально распределяют отрезное усилие, когда это необходимо.

Рукоятки из материала FiberComp обеспечивают легкость и прочность инструмента.

Покрытие рукояток SoftGrip обеспечивает высокий комфорт при работе.

Механизм PowerGear облегчает подрезку в три раза по сравнению с другими стандартными конструкциями.

Загнутые лезвия для обрезки свежей древесины.

Лезвия из специальной сверхпрочной нержавеющей стали остаются острым длительное время.

Антифрикционное покрытие верхнего лезвия облегчает резку и уход за инструментом.

Плоскостная режущая головка позволяет резать у основания ветви.

Размеры и вес (нетто) Вес: 467 г Высота: 4,6 см Ширина: 1,5 см Глубина: 2 мм