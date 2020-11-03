Профессиональный садовый секатор P90 Fiskars (111960)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Секаторы
Профессиональный садовый секатор P90, арт. 111960
Плоскостной секатор с эргономичными рукоятками- амортизирует отдачу.
Съемное верхнее лезвие изготовлено из закаленной стали.
Механиз блокировки регулируется, возможно использование данной модели в качестве кусачек.
Вес 260 гр
Длина 230 мм
Захват 26 мм
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