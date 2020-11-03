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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Секаторы Fiskars Профессиональный садовый секатор P90 Fiskars (111960)

Профессиональный садовый секатор P90 Fiskars (111960)

Артикул: 38876
Fiskars Профессиональный садовый секатор P90 (111960)
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 38876
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БрендFiskars
Тип товараСекаторы

Профессиональный садовый секатор P90, арт. 111960

Плоскостной секатор с эргономичными рукоятками- амортизирует отдачу.

Съемное верхнее лезвие изготовлено из закаленной стали.

Механиз блокировки регулируется, возможно использование данной модели в качестве кусачек.

Вес 260 гр

Длина 230 мм

Захват 26 мм



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Профессиональный садовый секатор P90 Fiskars (111960) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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