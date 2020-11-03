Плоскостной секатор с петлей для пальцев P44 Fiskars (111440)

Плоскостной секатор Fiskars с петлей для пальцев благодаря своей конструкции обеспечивает удобный захват и защищает пальцы при работе. Подходит для работы со свежей, живой древесиной.

Рукоятки из материала FiberComp обеспечивают легкость и прочность инструмента

Верхняя рукоятка с покрытием SoftGrip для повышенного комфорта

Петля на нижней рукоятке позволяет проще менять инструменты и защищает пальцы при резке

Антифрикционное покрытие верхнего лезвия облегчает подрезку и уход за секатором

Лезвия из нержавеющей стали

Идеален для продолжительной работы.

Размеры и вес (нетто) Вес: 154 г Высота: 2,01 м Ширина: 7,6 см Глубина: 2,5 см