Универсальные ножницы SingleStep P28 Fiskars (111280)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Садовые ножницы
|Вес, г
|200
|Материал лезвия
|сталь
|Материал рукоятки
|полиамид
|Назначение
|универсальные
|Общая длина, мм
|208
|Поворотные
|нет
|Тип
|ножницы
|Фиксатор
|да
Предназначен для резки различных материалов (пластмассы, шлангов, тонких листов металла и т. д.), но не подходит для резки растений.
- Прочные ручки обеспечивают комфортный захват.
- Лезвия из углеродистой стали.
- Подходят для правшей и левшей.
- Сбалансированность для стабильной резки.
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