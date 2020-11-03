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Универсальные ножницы SingleStep P28 Fiskars (111280)

Артикул: 38868
Fiskars Универсальные ножницы SingleStep P28 (111280)
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 38868
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БрендFiskars
Тип товараСадовые ножницы
Вес, г200
Материал лезвиясталь
Материал рукояткиполиамид
Назначениеуниверсальные
Общая длина, мм208
Поворотныенет
Типножницы
Фиксаторда

Предназначен для резки различных материалов (пластмассы, шлангов, тонких листов металла и т. д.), но не подходит для резки растений.

- Прочные ручки обеспечивают комфортный захват.

- Лезвия из углеродистой стали.

- Подходят для правшей и левшей.

- Сбалансированность для стабильной резки.



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Универсальные ножницы SingleStep P28 Fiskars (111280) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1060 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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