Плоскостной секатор SingleStep P26 Fiskars (111260)

Серия инструментов Single Step - это просто находка, как для начинающих садоводов, так и для профессионалов. Плоскостной секатор подходит для обрезки свежей, живой древесины.

Прочные ручки для комфортного захвата.

Эргономичная конструкция для продолжительной работы в саду.

Антифрикционное покрытие верхнего лезвия.

Лезвия из углеродистой стали.

Удобная блокировка лезвий.

Подходит как для правшей, так и для левшей.

Отверстие для крепления контактной манжеты.

Размеры и вес (нетто) Вес: 200 г Высота: 2,0 см Ширина: 7 мм Глубина: 2 мм