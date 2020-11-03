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Объектив Nikon 50mm f 1.8D AF Nikkor

Артикул: 38706
Объектив Nikon 50mm f 1.8D AF Nikkor
12 880 руб. 
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+ 78 КэтКоинов
Артикул: 38706
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендNikon
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетNikon F
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра52 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/1.80
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/1.80
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм50
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм50
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.155
стандартный объектив с постоянным ФР, крепление Nikon F, без встроенного мотора, автоматическая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0.45 м, размеры (DхL): 63.5x39 мм, вес: 155 г


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Объектив Nikon 50mm f 1.8D AF Nikkor - купить по цене 12880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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