Оптический нивелир Bosch GOL 32D (0601068500)

Особенности и преимущества:

Диаметр объектива составляет 3.6 см;

Резьба под штатив размером 5/8 дюйма;

Минимальный измеряемый участок - 0.3 м;

Градусная градуировка горизонтального лимба;

Прибор внесен в госреестр.

Комплектация:

Нивелир Bosch GOL 32D (0601068500);

Отвес;

Бленда;

Комплект юстировочных инструментов;

Инструкция;

Защитный кейс;

Документация.

Нивелир Bosch GOL 32D (0601068500) применяется в строительных и ремонтных работах, относится к оптическим приборам и используется для правильного построения и проверки горизонтальных линий. С его помощью можно также измерять углы, расстояния и высоты. Оснащен пузырьковым уровнем, который помогает контролировать точность размещения прибора на поверхности. Корпус нивелира Bosch GOL 32D (0601068500) выполнен из металла и надежно защищает внутренние узлы.