Оптический нивелир Bosch GOL 32D (0601068500)

Нивелир Bosch GOL 32D (0601068500) применяется в строительных и ремонтных работах, относится к оптическим приборам и используется для правильного построения и проверки горизонтальных линий. С его помощью можно также измерять углы, расстояния и высоты. Оснащен пузырьковым уровнем, который помогает контролировать точность размещения прибора на поверхности. Корпус нивелира Bosch GOL 32D (0601068500) выполнен из металла и надежно защищает внутренние узлы.
Особенности и преимущества:
- Диаметр объектива составляет 3.6 см;
- Резьба под штатив размером 5/8 дюйма;
- Минимальный измеряемый участок - 0.3 м;
- Градусная градуировка горизонтального лимба;
- Прибор внесен в госреестр.
Комплектация:
- Нивелир Bosch GOL 32D (0601068500);
- Отвес;
- Бленда;
- Комплект юстировочных инструментов;
- Инструкция;
- Защитный кейс;
- Документация.
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