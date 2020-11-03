Оптический нивелир Bosch GOL 20D (0601068400)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Нивелир
|Вес, кг
|2.8
|Высота, см
|21
|Длина, см
|30
|Ширина, см
|20
Нивелир Bosch GOL 20D (0601068400) применяется в строительных и ремонтных работах, относится к оптическим приборам и используется для правильного построения и проверки горизонтальных линий. С его помощью можно также измерять углы, расстояния и высоты. Оснащен пузырьковым уровнем, который помогает контролировать точность размещения прибора на поверхности. Корпус нивелира Bosch GOL 20D (0601068400) выполнен из металла и надежно защищает внутренние узлы.
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