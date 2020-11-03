Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + R60 (0601072301)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Дальномер
Дальномер BOSCH GLM 80 + РЕЙКА R60
BOSCH GLM 80 – лазерный дальномер с функцией уклономера. Подходит для измерения расстояний (дальность действия до 80 м) и угла наклона плоскости. В наборе с инструментом идет рейка-пузырьковый уровень R60. Ее можно использовать вместе с дальномером (для точной фиксации угла наклона) или как самостоятельный прибор.
Преимущества модели:• При расположении под углом 0 и 90о (в режиме уклономера) раздается звуковой сигнал – это упрощает работу с ровными поверхностями; • Таймер позволяет надежно зафиксировать дальномер прежде, чем начнется замер – для получения точных данных; • Последние 20 измерений сохраняются автоматически – это обеспечивает быстрый доступ к необходимой информации; • Автоматическое отключение дальномера при бездействии в течение 5 минут – для экономии заряда аккумулятора; • Подсветка дисплея позволяет работать в слабо освещенных помещениях; • При повороте прибора в вертикальное или горизонтальное положение дисплей автоматически поворачивается.
В комплекте:• аккумулятор (LiION 1,25Ач); • защитный чехол; • зарядное устройство; • рейка R60.
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