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Дрель электрическая Dremel Saw Max DSM20 (F013SM20JE)

Артикул: 38102
  • Dremel Saw Max DSM20 (F013SM20JE) - фото 1
  • Dremel Saw Max DSM20 (F013SM20JE) - фото 2
  • Дрель электрическая Dremel Saw Max DSM20 (F013SM20JE) - фото 3
Dremel Saw Max DSM20 (F013SM20JE) - фото 1
Dremel Saw Max DSM20 (F013SM20JE) - фото 2
Дрель электрическая Dremel Saw Max DSM20 (F013SM20JE) - фото 3
10 290 руб. 
Купить
+ 179 КэтКоинов
Артикул: 38102
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 715 руб./месяц 
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БрендDremel
Тип товараДрель электрическая
Мощность710 Вт
В кейседа
Высота, см9
Вес, кг1.7
Компактная дисковая пила, напряжение 220-230В, мощность 710 Вт, диаметр пильного диска 77 мм, глубина пропила 21.5 мм, направляющая пластина70х140 мм. Вес1.7 кг.


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Теги товара: Мощные.


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Самовывоз невозможен
Дрель электрическая Dremel Saw Max DSM20 (F013SM20JE) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10290 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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