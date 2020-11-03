Гравер электрический Dremel (F0130290JZ)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Dremel
|Тип товара
|Гравер
|Блокировка кнопки включения
|да
|Дополнительная рукоятка
|нет
|Зарядное устройство в комплекте
|нет
|Импульсный режим
|нет
|Лампа точечной подсветки
|нет
|Макс. количество ударов в минуту
|6000 уд./мин.
|Мощность
|35 Вт
|Питание
|от сети
|Ударный механизм
|да
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|нет
|Высота, см
|11.5
|Длина, см
|22.3
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Вес, кг
|0.31
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