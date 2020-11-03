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Кусторез электрический Bosch AHS 50-16 (0600847B00)

Артикул: 38010
Кусторез Bosch AHS 50-16 (0600847B00)
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 38010
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БрендBosch
Тип товараКусторез электрический
Тип двигателяэлектрический
Мощность электрического двигателя450 Вт
Питание электрического двигателясеть 220 Вт
Максимальный диаметр обрабатываемых ветвей16 мм
Длина (с лезвием)86
Ширина, см17.5
Высота, см20
Вес, кг2.7
Кусторез Bosch AHS 50-16 – садовый инструмент, предназначенный для подрезки живой изгороди и кустарников на приусадебном участке или даче. При своих компактных размерах и небольшом весе (2.7 кг) устройство отличается высокой производительностью и хорошей мощностью.


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Кусторез электрический Bosch AHS 50-16 (0600847B00) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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