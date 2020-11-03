Кусторез электрический Bosch AHS 50-16 (0600847B00)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Кусторез электрический
|Тип двигателя
|электрический
|Мощность электрического двигателя
|450 Вт
|Питание электрического двигателя
|сеть 220 Вт
|Максимальный диаметр обрабатываемых ветвей
|16 мм
|Длина (с лезвием)
|86
|Ширина, см
|17.5
|Высота, см
|20
|Вес, кг
|2.7
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