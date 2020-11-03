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Клеевой пистолет Bosch GluePen (06032A2020)

Артикул: 37885
Клеевой пистолет Bosch GluePen (06032A2020)
3 440 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 37885
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендBosch
Тип товараКлеевой пистолет

Клеевой пистолет (ручка) GluePen - это миниатюрный аккумуляторный клеевый пистолет для хобби и мелкого ремонта по дому. Нагревательный элемент расположен у стержня инструмента, а механизм восстановления клея автоматически забирает остатки назад в устройство. Все нагревательные элементы надежно скрыты под прочным пластиковым корпусом, а герметичное покрытие предотвращает протечку и обеспечивает неограниченное время хранения клея. Диаметр сопла составляет 7 мм., что позволяет сделать процесс склеивания более точным.

Подходит для работы с бумагой, картоном, текстилем, кожей, пробкой, деревом, металлом, пластмассой и камнем. Склеивает эти материалы в течение нескольких секунд.



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Клеевой пистолет Bosch GluePen (06032A2020) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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