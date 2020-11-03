Акустическая система Yamaha NS-C444 Black (1 колонка)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 12 мес
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Yamaha
|Тип товара
|Акустическая система
|Акустическое излучение
|монополярная
|Варианты отделки
|черный ясень
|Вес, кг
|7.3
|ВЧ-излучатель
|25 мм
|Диапазон воспроизводимых частот
|55-35000 Гц
|Импеданс
|6 Ом
|Количество полос
|2
|Магнитная защита
|есть
|Максимальная мощность
|250 Вт
|Назначение
|центральный канал
|НЧ-излучатель
|2х 130 мм
|Разъем для подключения к усилителю мощности
|есть
|Состав комплекта
|1 громкоговоритель
|Съемная решетка
|есть
|Тип
|полочная, пассивная, закрытого типа
|Чувствительность
|89 дБ
Похожие товары
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв