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Перфоратор SDS-plus Hikoki (Hitachi) DH26PB

Артикул: 37405
Перфоратор SDS-plus Hitachi DH26PB
9 670 руб. 
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+ 169 КэтКоинов
Артикул: 37405
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
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БрендHikoki (Hitachi)
Тип товараПерфораторы
Макс. диаметр сверления (бетон)26 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)32 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)50 мм
Макс. энергия удара3.2 Дж
Потребляемая мощность830 Вт
Тип крепления бураSDS-Plus
Вес, кг2.8
перфоратор мощностью 830 Вт, патрон SDS-Plus, режим реверса, диаметр сверления дерева до 32 мм, диаметр сверления металла до 13 мм, диаметр сверления бетона до 26 мм, диаметр сверления коронкой до 50 мм, вес 2.8 кг


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Теги товара: SDS PLUS, SDS PLUS 750 вт, Для дома.


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Самовывоз невозможен
Перфоратор SDS-plus Hikoki (Hitachi) DH26PB - по цене 9670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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