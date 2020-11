Наушники Koss The Plug Green

Наушники Koss The Plug – простой в использовании источник звука, который будет с вами везде, где пожелаете. Ярко-зеленый цвет, использованный при оформлении дизайна устройства, создаст позитивное настроение любому человеку. Наушники, оборудованные амбушюрами вставного типа и 10.5-миллиметровыми мембранами излучателей, воспроизводят звук в диапазоне от 10 Гц до 20 кГц. Чувствительность аксессуара на высоте: она равна 112 дБ. Наушники Koss The Plug оснащены 1.2-метровым кабелем, который венчает разъем мини-джек. Модель может подключаться к стационарным и мобильным компьютерам, бытовым аудиосистемам, аудиоплеерам, смартфонам, планшетам, мобильным телефонам и другой технике. Производителем предусмотрен L-образный штекер: эта форма положительно сказывается на сроке службы аксессуара. Штекер позолочен. В комплект поставки Koss The Plug входит 1 пара сменных амбушюров. Наушники упакованы в стильную коробку. Невысокая (она равна 7 г) масса модели не доставит вам сложностей в процессе эксплуатации наушников.