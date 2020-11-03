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Строительный фен Makita HG651CK

Артикул: 36874
Строительный фен Makita HG651CK
10 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 36874
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БрендMakita
Тип товараФен строительный
В кейседа
Дополнительные насадки в комплектеесть
Максимальная температура650 град
Минимальная температура80 град
Мощность, Вт2000
Максимальный объем выдуваемого воздуха550 л/мин
Минимальный объем выдуваемого воздуха200 л/мин
Длина, см23
Ширина, см7
Высота, см20
Вес, кг0.7
Фен Makita HG 651 C предназначена для работ, где необходимо продувание горячим воздухом, например для сушки или оттаивания изделий, стирания старой краски и др. Это инструмент мощностью 2 кВт, с потоком воздуха 200-550 л/мин и надежной двойной изоляцией, защищающей от ударов тока.


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Строительный фен Makita HG651CK - этот товар вы можете купить по цене 10340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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