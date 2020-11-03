Зарядное устройство Makita DC1414

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Зарядное устройство
|Напряжение, В
|7.2-14.4
|Тип аккумулятора
|Ni-Cd
|Тип аккумулятора
|Ni-Mh
|Длина, см
|10
|Ширина, см
|10
|Высота, см
|10
|Вес, кг
|0.2
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