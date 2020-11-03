Распиловочный стол Bosch GTS 10 J (0.601.B30.500)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
Bosch GTS 10 J 0.601.B30.500 - это инструмент профессионального класса. Он предназначен для продольной и поперечной распиловки заготовок из дерева и пластика. Предусмотрено ограничение пускового тока для плавного запуска пилы. Имеется патрубок пылеотвода с возможностью подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте и отчетливой видимости линии реза. Расклинивающий нож предотвращает зажатие диска в заготовке.
Особенности:
Характеристики:
|Тип
|настольный
|Мощность
|1800 Вт
|Число оборотов
|3650 об/мин
|Диаметр диска
|254 мм.
|Посадочный диаметр диска
|30 мм
|Max толщина пропила под углом 90°
|79 мм
|Max толщина пропила под углом 45°
|56 мм
|Напряжение
|220 В
|Угол наклона
|47/2 °
|Размер рабочего стола
|642х572 мм
|Использование
|профессиональное
|Подставка в комплекте
|нет