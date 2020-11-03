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Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001)

Артикул: 36504
  • Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001) - фото 2
  • Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001) - фото 3
Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001) - фото 2
Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001) - фото 3
9 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 36504
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БрендBosch
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила26.5 мм
Диаметр диска85 мм
Диаметр посадочного отверстия15 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Скорость вращения1400 об/мин
Антивибрационная системанет
Подключение пылесосаесть
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Тип аккумулятораLi-Ion
Состояние товарановый
Пылесборникнет
Питаниеот аккумулятора
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
В кейсенет
Напряжение аккумулятора, В10.8
Количество скоростей работы1
Зарядное устройство в комплектенет
Емкость аккумулятора2 Ач
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см27.9
Ширина, см18
Высота, см23
Вес, кг1.4
дисковая, ручная, вес - 1.4 кг


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Самовывоз невозможен
Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001) - по цене 9820 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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