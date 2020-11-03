Фрезер Bosch OFZ (переходник для фрезерного циркуля) (1.600.A00.11C)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Фрезер
OFZ Professional — для точного ведения при фрезеровании по кругу. 2-стержневая направляющая для надежного соединения принадлежностей и фрезера. Обработка любого радиуса с прутком 8 мм или 10 мм.
|Вес
|0,1 кг
|Длина
|155 мм
|Ширина
|50 мм
|Высота
|50 мм