Бороздодел (штроборез) Bosch GNF 65 A (0.601.368.708)

Бороздодел электрический BOSCH 0.601.368.708(GNF 65 A) - это надежный инструмент, предназначенный для пропиливания штроб в кирпичных и бетонных сооружениях. Штроборез BOSCH 0.601.368.708(GNF 65 A) оснащен ограничением пускового тока, плавным пуском, защитой от перегрузок, быстрой регулировкой положения защитного кожуха, возможностью устанавливать по шкале глубину резания, фиксацией шпинделя для легкой смены кругов. Система пылеудаления позволяет поддерживать рабочую область в чистоте. В комплект доставки входит прорезиненная дополнительная рукоятка, которую можно фиксировать с обеих сторон корпуса.