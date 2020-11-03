Бороздодел (штроборез) Bosch GNF 35 CA (0.601.621.708)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Штроборез
|Диаметр диска
|15 см
|Диаметр посадочного отверстия
|22,2 см
|Кол-во рабочих дисков
|2
|Максимальная глубина пропила
|3,5 см
|Максимальное число оборотов, об/мин
|9300
|Мощность, Вт
|1400 Вт
|Плавный пуск
|Да
|Подключение пылесоса
|нет
|Регулировка частоты вращения
|да
|Упаковка
|да
|Ширина пропила
|3,9 см
|Высота, см
|34,6
|Длина, см
|31,6
|Вес, кг
|4,7
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