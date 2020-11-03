Бороздодел (штроборез) Bosch GNF 35 CA (0.601.621.708)

Выносливый инструмент с электроникой постоянства Запатентованная система пылеизоляции Bosch гарантирует максимально долгий срок службы Электроника постоянства для поддержания постоянного числа оборотов даже при большой нагрузке Максимальное удобство при эксплуатации благодаря эргономичному дизайну ручки и многообразию вариантов захвата Оптимальное удобство в обращении благодаря малому весу Удобный доступ для быстрой и простой замены круга с помощью только одного инструмента Максимальную безопасность обеспечивают защитный кожух, блокировка от повторного пуска и блокировка погружения Лёгкое и точное ведение инструмента благодаря четырём роликам, расположенным на опорной плите. Высокая надёжность благодаря использованию металлической плиты скольжения Разъём для подключения системы пылеудаления