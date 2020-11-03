Бороздодел (штроборез) Bosch GNF 20 CA (0.601.612.508)

Штроборез Bosch GNF 20 CA 0.601.612.508 — профессиональный инструмент мощностью 900 Вт, предназначенный для точного выпиливания пазов в стенах, необходимых при прокладке электропроводки и коммуникаций. Проработанный дизайн, удобная рукоять и система пылеудаления обеспечивают удобство и чистоту при работе. В штроборезе предусмотрена электроника для поддержания оборотов под нагрузкой.