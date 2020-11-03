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Углошлифмашина Bosch GWS 24 - 180 H (0.601.883.103)

Артикул: 36388
Углошлифмашина Bosch GWS 24 - 180 H (0.601.883.103)
13 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 36388
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БрендBosch
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность2400 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска180 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска8500 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см59
Ширина, см13
Высота, см20
Вес, кг5.1
Угловая шлифмашина, мощность 2400 Вт, частота вращения диска до 8500 об/мин, диаметр диска до 180 мм, вес: 5.1 кг


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Углошлифмашина Bosch GWS 24 - 180 H (0.601.883.103) - по цене 13940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
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