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Автомобильная акустика Alpine SXE-1725S

Артикул: 35929
Автомобильная акустика Alpine SXE-1725S
2 363 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 35929
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендAlpine
Тип товараАвтоакустика
Импеданс4 Ом
Корпуснет
Материал дифузорацеллюлоза
Материал подвесапенополиуретан
Номинальная мощность40 Вт
Пиковая мощность220 Вт
Чувствительность92 дБ
Длина, см16
Ширина, см16
Высота, см4.6
Вес, кг0.55
двухполосная коаксиальная АС, типоразмер: 16 см (6 дюйм.), номинальная мощность 40 Вт, максимальная мощность 220 Вт, чувствительность 92 дБ , диапазон частот 60 - 20000 Гц


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Самовывоз невозможен
Автомобильная акустика Alpine SXE-1725S - стоимость товара 2363 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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