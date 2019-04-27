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Электрогенератор Huter DY8000LX

(1)
Артикул: 35819
Электрогенератор Huter DY8000LX
43 490 руб. 
47 840 руб. 

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Артикул: 35819
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БрендHuter
Тип товараЭлектрогенератор бензиновый
Вольтметресть
Время автономной работы12.5 ч
Выход 12 В1 розетка
Глушительнет
Защита от перегрузокесть
Звукоизоляционный кожухнет
Максимальная мощность8 кВт
Расход топлива2 л/ч
Уровень шума74 дБ
Число розеток 220 В2
Число фаз1 (220 вольт)
Вес, кг96
Высота, см56
Длина, см79
Ширина, см59
бензиновый генератор, однофазный (220 вольт), мощность 6.50 кВт, максимальная 8 кВт, выход 12 В, запуск ручной, электрический, двигатель JF420 OHV, вес 96 кг


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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27.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Колеса (цельнорезиновые безкамерные)с ручками снижают вес в четыре раза, знаю поскольку сам его из машины выгружал, собирал и в сарай отвозил - разница весьма ощутима. Пуск возможен с ручного и с электрического стартера. Работает стабильно, Заявленные 6.5 кВт держит исправно.

Недостатки:
пока не выявил.

Комментарий:
Брал за 23586 руб. 24.10.12 в Одинцово МО. Кстати в комплекте нет АКБ, дополнительно покупал "ЛИДЕР 6МТС-9" 870 руб.(Сухозаряженный), заливается электролитом (цена вопроса-50руб.) и на клеммах сразу 14 вольт.Масло взял SAE 5W-40 1.1л.
Заводил и вручную и с эл. стартера, разница лишь в том что при пуске с ручного стартера необходимо слегка прикрывать заслонку карбюратора.
Варил забор аппаратом "Ресанта-250" на 1/3 мощности подключенном через удлинитель 50 метров 2х2,5 мм., пробовал добавлять до 3/4 мощности - работа без нареканий.

Самовывоз невозможен
Электрогенератор Huter DY8000LX - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 43490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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