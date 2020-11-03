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Электрогенератор Huter DY6500LXW,с функцией сварки, с колёсами

Артикул: 35818
Электрогенератор Huter DY6500LXW,с функцией сварки, с колёсами
72 090 руб. 

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Артикул: 35818
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БрендHuter
Тип товараЭлектрогенератор бензиновый
Вольтметресть
Выход 12 В1 розетка
Глушительнет
Защита от перегрузокесть
Звукоизоляционный кожухнет
Максимальная мощность5.50 кВт
Расход топлива2.3 л/ч
Сила тока8.3 А
Уровень шума111 дБ
Число розеток 220 В1
Число фаз1 (220 вольт)
Вес, кг100
Высота, см55
Длина, см69
Ширина, см58
бензиновый генератор, сварочная, однофазный (220 вольт), мощность 5 кВт, максимальная 5.50 кВт, выход 12 В, запуск ручной, электрический, двигатель Hunter 188f, вес 100 кг


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Самовывоз невозможен
Электрогенератор Huter DY6500LXW,с функцией сварки, с колёсами - стоимость товара 72090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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