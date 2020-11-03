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Электрогенератор Huter DY6500LX с колёсами и аккумулятором - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 45190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.