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Стабилизатор Ресанта АСН-3000 /1-ЭМ

Артикул: 35745
Стабилизатор Ресанта АСН- 3000 1-ЭМ
9 290 руб. 

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Артикул: 35745
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140-260
Типэлектромеханический
Установканапольный
Активная мощность3000
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В140
Отображение информациицифровой
Полная мощность3000
Вес, кг11,5
Высота, см21,5
Длина, см31
Ширина, см23,5

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 3000/1-ЭМ относится к электромеханическому типу стабилизаторов и выделяется выходным напряжением высокой точности. Устройство используется для защиты от перепадов напряжения и короткого замыкания высокоточного оборудования суммарной мощностью до 3 кВт. Стабилизатор оснащен цифровым дисплеем для удобного контроля основных параметров тока.

Характеристики:

Количество фаз:Одна
Габариты, мм:длина 305 ширина 230 высота 230
Класс защиты:IP20 (негерметизирован)
КПД не менее, %:97
Масса, кг:12
Мощность, ВА:3000
Мощность, кВт:3
Относительная влажность, %:80
Разъёмы:клеммная колодка
Гарантия:1 год
Климатическое исполнение:УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, установка в помещении
Выходное напряжение, В:220
Входная частота, Гц:50
Охлаждение:естественное
Форма выходного сигнала:чистый синус
Диапазон входных напряжений(предельный), В:от 140 до 260
Процент отклонения выходного напряжения, %:2
Дополнительно:3 кВа при входном напряжении не ниже 190 вольт 3 кВт
Металл обмотки трансформатора:медь
Термозащита:есть
Выходная частота, Гц:50
Выходное напряжение, В:220
Диапазон температуры окружающей среды,°С:от 0 до 45
Дисплей:аналоговые стрелочный вольтметр
Срок службы:4 года
Байпас:Есть
Шаг регулирования, В:ш-образный
Способ размещения:настольный или напольный
Системы защиты:высоковольтная защита (В) 260±5
Скорость переключения одного канала, мс:10
Тип стабилизатора:электромеханический, токосъемный контактор с сервоприводом

 



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Стабилизатор Ресанта АСН-3000 /1-ЭМ - по цене 9290 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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