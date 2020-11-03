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Стабилизатор Ресанта АСН-2000 /1-ЭМ

Артикул: 35744
Стабилизатор Ресанта АСН- 2000 /1-ЭМ
7 290 руб. 

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Артикул: 35744
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140-260
Типэлектромеханический
Установканапольный
Активная мощность2000
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В140
Отображение информациицифровой
Полная мощность2000
Вес, кг8,95
Высота, см18,3
Длина, см27,5
Ширина, см25

Однофазный стабилизатор напряжения для сетей переменного тока Ресанта АСН-2000/1-ЭМ предназначен для обеспечения стабилизированным электропитанием отдельных потребителей в бытовых условиях. Устройство рассчитано на максимальную потребляемую мощность (подключенной нагрузки) в пределах 1.6 кВт (2000 ВА).

Характеристики:

Диапазон входного напряжения, В

140-260

 

Номинальная величина входного напряжения, В

220±2%

 

Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт)

2

 

Рабочая частота (Гц)

50 / 60

 

КПД, при нагрузке 80% не менее

97

Точность поддержания выходного напряжения (%)

2

Масса нетто (кг)

8,8

Охлаждение

естественное

Время регулирования (мс)

10

Искажение синусоиды

отсутствует
Высоковольтная защита (В)

260±5

 

Класс защиты

IP 20 (негерметизирован)

 

Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)

275х250х183

 

Рабочая температура окружающей среды (оС)

0-45

Относительная влажность воздуха, не более (%)

80

 



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Стабилизатор Ресанта АСН-2000 /1-ЭМ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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