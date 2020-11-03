Стабилизатор Ресанта АСН-30000/1-ЭМ

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 30000/1-ЭМ предназначен для выравнивания напряжения в сети и дальнейшей подачи электричества к потребителям тока. Выделяется высокоточной стабилизацией напряжения - погрешность составляет всего 2%. Все детали устройства защищены от механических повреждений металлическим корпусом. Предусмотрена входная и выходная фильтрация сетевых помех.

Характеристики:

Принцип действия

Электромеханический

Номинальная мощность

30 000 ВА

Выходное напряжение (В)

220 + 2%

Частота питающей сети, Гц

50/60

Количество фаз

Однофазный

Время срабатывания при отклонении входного напряжения на 10%, не более, мс

10в/сек

КПД не менее, %

95

Система охлаждения

Естественное воздушное

Коэффициент мощности, не хуже %

0,95

Электронная защита от:

перегрузки, короткого замыкания, выплесков напряжения