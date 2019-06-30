Сварочный аппарат инверторный IWM190 Eurolux

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|Бренд
|Eurolux
|Тип товара
|Сварочный аппарат инверторный
|Продолжительность включения при максимальном токе
|70%
|Степень защиты
|IP21
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая (MMA)
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30.06.2019
-Легкий, компактный
- Удобная клавиша включения.
- Не греется.
- Тройкой варит без проблем. Четверку тоже нормально тянет.
Недостатки:
Длина сварочных кабелей.
Комментарий:
Мой первый инвертор. Выглядит как игрушечный, но работает отлично, нареканий нет. Длинна кабелей ( не больше метра каждый) ,конечно, огорчает. Но если повесить инвертор через лямку, то вроде как и хватает.