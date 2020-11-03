Аппарат электродной сварки, инвертор Quattro Elementi B 205 (772-425)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Аппарат электродной сварки
|Макс. сварочный ток при непрерывной работе
|160 А
|Мощность
|6.80 кВт
|Продолжительность включения при максимальном токе
|80%
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая сварка (MMA)
|Типы сварки
|аргонодуговая сварка (TIG)
|Форсаж дуги
|есть
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