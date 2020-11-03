Дренажный насос Quattro Elementi Drenaggio 1100 F Inox (770-742)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Насосы
|Тип выключателя
|поплавковый
|Тип погружного насоса
|дренажный
|Минимальная температура окружающей среды
|5°C
|Глубина погружения под зеркало воды
|2 м
|Качество воды
|грязная
|Максимальная температура воды
|30°C
|Максимальный напор
|9 м
|Минимальная температура воды
|5°C
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|1100 Вт
|Пропускная способность
|19 куб.м/час
|Размер фильтруемых частиц
|35 мм
|Режущая насадка
|нет
|Длина, см
|48
|Ширина, см
|18.5
|Высота, см
|22.5
|Вес, кг
|7.5
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