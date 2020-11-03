Дренажный насос Quattro Elementi Drenaggio 750 F Inox (770-728)

Погружной дренажный насос Quattro Elementi (Ergus) Drenaggio 750 F Inox предназначен для грязной воды. Отличается малыми габаритами, облегчающими хранение и транспортировку.

Одним из главных преимуществ этого аппарата является то, что данный насос можно мспользовать не только для перекачки воды, но и жидкости, содержащей большое количество песка, илистых масс и грунта. Подходит для откачки грязной воды из затопленных подвальных помещений, а также из открытых водоемов.

Особенности:

Высокая производительность (12 000 л/час) данного насоса позволяет ему эффективно справляться со своими задачами даже при небольшом напоре.

Поплавковый автоматический датчик контроля уровня воды не позволит насосу перегреться при холостом холостом ходе;

Насос может перекачивать воду с большим количеством песка и ила, то есть может использоваться в сложных условиях, в том числе в подвалах с высокой степенью запыленности;

Небольшой вес (немногим больше пяти кг) позволяет легко транспортировать агрегат.

Комплектация: