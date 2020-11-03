Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 (770-223)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Объем ресивера, л
|24
|Длина, см
|61
|Высота, см
|58
|Ширина, см
|29
|Вес, кг
|24
Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 применяется в качестве источника сжатого воздуха для приведения в действие различных пневмоинструментов и оборудования. Благодаря отсутствию примесей в подаваемом воздухе, используется в отраслях, где предъявляются высокие требования к качеству воздуха: пищевая, фармацевтическая, текстильная промышленность. Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 надежно защищен от перегрева, безопасен и прост в использовании.
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв