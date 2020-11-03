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Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 применяется в качестве источника сжатого воздуха для приведения в действие различных пневмоинструментов и оборудования. Благодаря отсутствию примесей в подаваемом воздухе, используется в отраслях, где предъявляются высокие требования к качеству воздуха: пищевая, фармацевтическая, текстильная промышленность. Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 надежно защищен от перегрева, безопасен и прост в использовании.

Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 (770-223) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.