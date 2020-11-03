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Набор головок торцевых Кобальт 3/8 (26 предметов) кейс (010203-26)

Артикул: 34659
  • Набор головок торцевых Кобальт 3/8 (26 предметов) кейс (010203-26) - фото 1
  • Набор головок торцевых Кобальт 3/8 (26 предметов) кейс (010203-26) - фото 2
  • Набор головок торцевых Кобальт 3/8 (26 предметов) кейс (010203-26) - фото 3
Набор головок торцевых Кобальт 3/8 (26 предметов) кейс (010203-26) - фото 1
Набор головок торцевых Кобальт 3/8 (26 предметов) кейс (010203-26) - фото 2
Набор головок торцевых Кобальт 3/8 (26 предметов) кейс (010203-26) - фото 3
3 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 34659
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БрендКобальт
Тип товара
Головки торцевые: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм
Головки свечные: 16,21 мм
Удлинитель: 50, 75, 150 мм 
Переходник 1/2"F x 3/8"M
Трещеточная рукоятка (72 зуба) 
Шарнир карданный


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