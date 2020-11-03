Зарядное устройство Quattro Elementi BC12A (770-131)

Модель ВС12А это классическое трансформаторное зарядное устройство для свинцово-кислотныхАКБ. Простое ,надежное и недорогое.С автоматическим управлением зарядным процессом: по окончании заряда переходят в ждущий режим и автоматически включаются, если требуется подзарядка аккумулятора. Его отличительными особенностями являются: медная обмотка трансформатора, металлический корпус, встроенный амперметр. В данном устройстве предусмотрена защита от перегрузки, от короткого замыкания и неправильной полярности.

Напряжение заряда, В 12 Напряжение сети, В 220 Зарядный ток максимальный, А 12 Количество режимов заряда 2 Вес по каталогу производителя, кг 3,8 Гарантийный срок, мес 12 Высота изделия, мм 0,13 Ширина изделия, мм 0,22 Длина изделия, мм 0,28