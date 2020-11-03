Стабилизатор напряжения Quattro Elementi Stabilia 10000 (772-104)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 549 руб./месяц
|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|140-270
|Тип
|релейный
|Установка
|напольный
|Активная мощность
|6000
|Максимальное входное напряжение, В
|270
|Минимальное входное напряжение, В
|140
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|10000
|Вес, кг
|18,6
|Высота, см
|37
|Длина, см
|47
|Ширина, см
|32
Стабилизатор напряжения QE ( Ergus ) Stabilia 10000 - это автоматический регулятор напряжения повышенной мощности. Его конструктивные особенности: микропроцессорное управление, технология Zerro Cross, высокие скорость и точность регулирования, 2 цифровых дисплея, защита от перегрева и короткого замыкания, режим задержки включения. Оснащен функцией байпасс. Идеально подходит для обеспечения жилых помещений стабильным напряжением.
Технические характеристики: