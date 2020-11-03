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Нагреватель воздуха дизельный прямого нагрева Quattro Elementi QE-25D (772-333) Артикул: 34102

Описание товара скоро будет готово,

просто КотоФото ещё не успели сделать фото.

Но он уже в наличии — заказывайте смело :) 23 120 руб.

Последняя актуальная цена Товар временно отсутствует в продаже Артикул: 34102 Сообщить о поступлении товара Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу! Отправить

Нагреватель воздуха дизельный прямого нагрева Quattro Elementi QE-25D (772-333) - данный товар вы можете купить по цене по цене 23120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.

Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.