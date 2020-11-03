Тепловая пушка газовая Quattro Elementi QE-12G (243-936)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Тепловая пушка газовая
|Варианты монтажа
|напольная установка
|Вентилятор
|есть
|Вентиляция без нагрева
|нет
|Вес, кг
|4.2
|Высота, см
|35
|Длина, см
|40
|Максимальный воздухообмен
|500 куб. м./час
|Мощность обогрева
|12000 Вт
|Напряжение
|220 В
|Регулировка мощности
|нет
|Таймер
|нет
|Термостат
|есть
|Тип нагревательного элемента
|газовый
|Управление
|механическое
|Ширина, см
|23
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