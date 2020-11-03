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Ленточная шлифмашина Bosch PBS 75 AЕ (06032A1120)

Артикул: 34013
  • Ленточная шлифмашина Bosch PBS 75 AE (06032A1120) - фото 1
  • Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AЕ (06032A1120) - фото 2
Ленточная шлифмашина Bosch PBS 75 AE (06032A1120) - фото 1
Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AЕ (06032A1120) - фото 2
11 520 руб. 
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+ 201 КэтКоинов
Артикул: 34013
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 920 руб./месяц 
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БрендBosch
Тип товараШлифмашина ленточная
Дополнительная рукояткаесть
Макс. скорость ленты350 м/мин
Мощность750 Вт
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включенияда
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Питаниеот сети
Пылесборникесть
Регулировка частоты вращенияесть
Длина, см46
Ширина, см10
Высота, см12
Вес, кг3.2
Ленточная шлифмашина, мощность 710 Вт, скорость ленты до 200 м/мин, лента 533x75 мм, пылесборник, вес: 3.2 кг


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Ленточная шлифмашина Bosch PBS 75 AЕ (06032A1120) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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