Отбойный молоток Bosch GSH 11 E (0.611.316.708)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Отбойный молоток
|Тип патрона
|SDS-max
|Упаковка
|да
|Макс. количество ударов в минуту
|900-1800
|Макс. энергия удара
|16,8 Дж
|Мощность, Вт
|1500
|Высота, см
|41
|Длина, см
|61
|Ширина, см
|14
|Вес, кг
|10,1
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