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Электропила дисковая Hikoki (Hitachi) C6SS

Артикул: 33843
Электропила дисковая Hitachi C6SS
6 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 33843
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БрендHikoki (Hitachi)
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила57 мм
Диаметр диска165 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1050 Вт
Скорость вращения5500 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Питаниеот сети
Подключение пылесосанет
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см45
Ширина, см11
Высота, см27.6
Вес, кг3.2
Общие характеристики
Типдисковая
Конструкцияручная
Мощность1050 Вт
Количество скоростей1
Обработка
Высота пропила57 мм
Диаметр диска165 мм
Угол наклона45 град.
Производительность
Скорость вращения5500 об/мин
Дополнительная информация
Вес3.2 кг


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