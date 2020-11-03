Дрель электрическая Bosch GBM 10 RE (0.601.473.600) безударная

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Безударная дрель-шуруповерт
|Блокировка кнопки включения
|да
|Максимальный крутящий момент
|20 Нм
|Ударный механизм
|нет
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Предохранительная муфта
|нет
|Питание
|от сети
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Мощность
|600 Вт
|Макс. диаметр сверления (металл)
|10 мм
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|25 мм
|Лампа точечной подсветки
|нет
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|нет
|Комплектация
|быстрозажимной сверлильный патрон / коробка
|Кол-во скоростей работы
|1
|Длина, см
|24.9
|Реверс
|да
|Высота, см
|19.4
|Вес, кг
|1.7
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